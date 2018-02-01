ВЦИОМ рассказал об интересе россиян к выборам президента

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что в выборах президента России планируют принять участие 71% граждан. Около 70% респондентов собираются проголосовать за действующего главу государства Владимира Путина.

Еще 10% опрошенных заявили, что, скорее всего, примут участие в выборах, передает ТАСС.

Социологи отмечают, что, согласно данным декабрьского опроса, принять участие в выборах собирались 63% россиян. В январе этот показатель составил 67%.

Лишь 3% респондентов заявили, что не собираются участвовать в выборе главы государства. Еще 11% россиян пока не определились, как поступят.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Девиз избирательной кампании будет звучать так: «Наша страна, наш президент, наш выбор!».