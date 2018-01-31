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ЦИК озвучила слоган избирательной кампании на выборах президента РФ

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Центризбирком РФ озвучил слоган избирательной кампании, который будет использоваться на выборах президента РФ. Девиз будет звучать так: «Наша страна, наш президент, наш выбор!», сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«С завтрашнего дня у нас меняется наружное наше информирование», — сказала глава ЦИК, после чего на большом экране в атриуме здания комиссии появилась заставка с соответствующим девизом. Кроме того, журналистам был продемонстрирован обновленный дизайн информационных плакатов, которые появятся во всех городах России начиная с 1 февраля. 

«С завтрашнего дня аналогичные плакаты заменят снежинки, которые вы наблюдали половину декабря и весь январь», — сказала она.

В ходе пресс-конференции глава ЦИК сообщила, что в бюллетене для голосования на выборах президента России будут заявлены не более восьми кандидатов.

Напомним, 31 января в 18:00 мск Центризбирком завершил прием документов от претендентов на пост главы государства для регистрации на предстоящих выборах.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

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