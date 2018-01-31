ЦИК сотрудничает с Ростуризмом в организации голосования за рубежом

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ сотрудничает с Ростуризмом в организации голосования россиян на президентских выборах. Об этом заявила глава комитета Элла Памфилова в ходе пресс-конференции.

Она отметила, что ЦИК и Ростуризм будут совместно информировать граждан России, которые во время выборов будут находиться за границей, о возможности принять участие в голосовании.

Памфилова напомнила, что для голосования россиян за границей организовано свыше 380 избирательных участков.

Выборы главы государства пройдут в России 18 марта. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Подробная информация о ее ходе доступна в сюжете портала iz.ru.