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ЦИК сообщила о еще шестерых сдавших подписи кандидатах в президенты

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В избирательной кампании продолжают участие восемь кандидатов в президенты РФ, двое из них сдали подписи ранее, от шестерых ЦИК РФ получила подписи в среду, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Мы завершили к 18 часам прием от выдвинутых кандидатов документов, в первую очередь подписных листов с подписями. У нас, как вы знаете, зарегистрированы уже кандидаты от ЛДПР и КПРФ Владимир Жириновский и Павел Грудинин. И еще шесть человек — шесть выдвинутых кандидатов — принесли подписи на проверку», — сказала Памфилова журналистам в среду.

По ее словам, остальные «сошли с дистанции», так как не смогли собрать подписи. Об этом они направили уведомления в ЦИК РФ.

Напомним, ЦИК РФ в среду, в частности, приняла документы от выдвиженца от «Коммунистов России» Максима Сурайкина и телеведущей Ксении Собчак.

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