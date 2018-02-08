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Более 79% россиян готовы проголосовать на выборах президента России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Декларируемая явка на выборах президента России составляет на февраль более 79%. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, проголосовать на выборах 18 марта, согласно февральскому опросу, готовы 79,3% россиян, имеющих право голоса.

«Декларируемый уровень гражданского участия на выборах, по данным за неделю 29 января — 4 февраля 2018 года, составляет 79,3%», –– говорится в материалах ВЦИОМа.

Отмечается, что в данную долю входят положительные ответы на вопрос «Примите ли вы участие в выборах президента в марте 2018 года или нет?», в том числе ответы «Точно приму» и «Скорее приму».

Показатель декларируемой явки с начала года показал небольшое колебание 78,5–81,3%.

Согласно последним данным ВЦИОМа, не планируют участвовать в голосовании 7,2% респондентов, еще 11,7% респондентов не определились, пойдут ли голосовать, а 1,8% затруднились с ответом.

Всероссийский опрос был проведен 29 января — 4 февраля 2018 года. Метод опроса — телефонное интервью со случайной выборкой стационарных и мобильных номеров. Всего опрошено 7 тыс. респондентов.

7 февраля портал iz.ru сообщил, что около 217 тыс. избирателей намерены проголосовать на выборах президента по месту пребывания.

Для голосования не по месту регистрации гражданам необходимо подать до 12 марта соответствующие заявления в территориальные избирательные комиссии (ТИК) или МФЦ.

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