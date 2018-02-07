Более 200 тыс. избирателей собираются проголосовать по месту пребывания

Около 217 тыс. избирателей подали заявления о намерении проголосовать на выборах президента России 18 марта по месту пребывания. Об этом сообщил замглавы Центризбиркома Николай Булаев.

«На сегодняшнее утро их было 217 тыс.», — пояснил представитель ЦИК. Его цитирует ТАСС.

Для голосования не по месту регистрации, а по месту фактического пребывания гражданам РФ необходимо подать до 12 марта соответствующие заявления в территориальные избирательные комиссии (ТИК), многофункциональные центры (МФЦ) или воспользоваться порталом «Госуслуги».

Ранее Центризбирком зарегистрировал кандидатами на выборах президента страны лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского и бизнес-омбудсмена Бориса Титова, выступающего от Партии роста.