Явлинский и Титов зарегистрированы кандидатами в президенты на выборах

Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала Григория Явлинского кандидатом на пост президента России от партии «Яблоко» на выборах главы государства 18 марта. Об этом пишет «РИА Новости».

Политик лично присутствовал на заседании Центризбиркома. После принятия постановления о регистрации ему вручили удостоверение кандидата.

Кроме того, ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты бизнес-омбудсмена Бориса Титова, которого на выборы выдвинула Партия роста. Он также лично присутствовал на заседании.

Кандидатам от непарламентских партий, к числу которых относится и «Яблоко», и Партия роста, необходимо собрать не менее 100 тыс. подписей избирателей, при этом не более 2,5 тыс. в одном регионе. Количество недействительных подписей у обоих кандидатов не превысило допустимой доли в 5%: у Григория Явлинского было выявлено 1,07% недействительных подписей, у Бориса Титова — 4,35%.

6 февраля ЦИК зарегистрировала кандидатом на выборах главы государства действующего президента РФ Владимира Путина.