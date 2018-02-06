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Путин зарегистрирован кандидатом на пост президента России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Владимир Путин зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента России. Об этом заявила Центральная избирательная комиссия.

«Центральная избирательная комиссия постановляет зарегистрировать кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина», — говорится в постановлении ЦИК. 

Уточняется, что время регистрации — 11:25. Удостоверение о регистрации было передано доверенному лицу Путина — юристу его предвыборного штаба Сергею Кабышеву.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Владимир Путин будет участвовать в них как самовыдвиженец. Согласно действующему законодательству, ему необходимо было собрать 300 тыс. подписей избирателей в свою поддержку. Подписные листы были представлены в Центризбирком 29 января. В целом в поддержку Путина было собрано более 1,6 млн подписей, в ЦИК в итоге были сданы подписные листы с 314 837 подписями от всех регионов страны.

Как ранее, 6 февраля, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, в бюллетене на выборах президента может быть восемь кандидатов.

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