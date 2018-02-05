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Центризбирком вручил протокол об итогах проверки подписей в поддержку Путина

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Центризбирком России передал доверенному лицу Владимира Путина протокол об итогах проверки подписей в его поддержку, сообщается на сайте предвыборного штаба действующего президента.

Как уточняется в сообщении, речь идет о 315 тыс. подписей, что является максимально допустимым количеством, которое может представить в ЦИК кандидат-самовыдвиженец.

«Всего же по всей стране было собрано более 1,5 млн подписей россиян в поддержку Путина», — говорится в тексте.

После вручения данного документа до заседания комиссии должно пройти не менее двух суток, поэтому вопрос о регистрации Путина в качестве кандидата будет решаться не раньше вторника, 6 февраля.

Ранее сообщалось, что из собранных в поддержку выдвижения действующего президента России Владимира Путина на выборы главы государства подписей недействительными оказались 0,39% при допустимом уровне брака в 5%. 

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