ЦИК назвала количество недействительных подписей в поддержку Путина

Из собранных в поддержку выдвижения действующего президента России Владимира Путина на выборы главы государства подписей недействительными оказались 0,39% при допустимом уровне брака в 5%.

Об этом сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев. По его словам, такое малое значение недействительных подписей является рекордным.

«В воскресенье мы вручаем итоговый протокол уполномоченному лицу кандидата Владимира Владимировича Путина и через трое суток готовы будем рассмотреть на заседании ЦИК вопрос о регистрации кандидата в президента», — приводит ТАСС слова Булаева.

Как отмечает агентство, зампредседателя ЦИК уточнил, что комиссия может официально зарегистрировать Путина в качестве кандидата на пост главы государства во вторник, 6 февраля.

Портал iz.ru сообщал, что собранные в поддержку самовыдвижения Путина подписи были переданы в Центризбирком 29 января.

По словам пресс-секретаря штаба Путина Андрея Кондрашова, комиссии передали около 315 тыс. подписей. При этом всего в поддержку Путина россияне собрали свыше 1,6 млн подписей.

По закону кандидаты в президенты в рамках самовыдвижения обязаны собрать не менее 300 тыс. подписей. Кандидатам, выдвигающимся от парламентских политических партий, собирать подписи не требуется.

Выборы главы государства пройдут в России 18 марта. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Подробная информация о ее ходе доступна в сюжете портала iz.ru.