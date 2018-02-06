Прямой эфир
Сюжет:

Стало известно вероятное число кандидатов на президентских выборах

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что пять возможных кандидатов на пост президента России успешно прошли этап проверки подписей избирателей, еще три кандидата уже зарегистрированы.

Таким образом, в бюллетене на выборах президента может быть восемь кандидатов, сообщает ТАСС.

Глава ЦИКа сообщила, что по итогам проверки подписей Ксении Собчак («Гражданская инициатива») было выявлено 1,33% недействительных подписей при допустимом проценте брака 5%, у Максима Сурайкина («Коммунисты России») — 3,72%. 

Ранее Центризбирком проверил подписи Григория Явлинского («Яблоко»), Бориса Титова (Партия роста), Сергея Бабурина («Российский общенародный союз»). 

Также были зарегистрированы самовыдвиженец Владимир Путин, Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин зарегистрирован кандидатом на пост президента России
ЦИК подсчитала собранные за кандидатов подписи

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017