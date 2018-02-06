Стало известно вероятное число кандидатов на президентских выборах
Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что пять возможных кандидатов на пост президента России успешно прошли этап проверки подписей избирателей, еще три кандидата уже зарегистрированы.
Таким образом, в бюллетене на выборах президента может быть восемь кандидатов, сообщает ТАСС.
Глава ЦИКа сообщила, что по итогам проверки подписей Ксении Собчак («Гражданская инициатива») было выявлено 1,33% недействительных подписей при допустимом проценте брака 5%, у Максима Сурайкина («Коммунисты России») — 3,72%.
Ранее Центризбирком проверил подписи Григория Явлинского («Яблоко»), Бориса Титова (Партия роста), Сергея Бабурина («Российский общенародный союз»).
Также были зарегистрированы самовыдвиженец Владимир Путин, Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ).