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ЦИК отчиталась о результатах проверки подписей кандидатов в президенты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В ЦИК России отметили хорошую работу кандидатов на выборы государства по организации сбора подписей в свою поддержку, сообщил зампредседателя ведомства Николай Булаев.

«Подписи и подписные листы отличаются в лучшую сторону от того, что было в прошлые избирательные кампании. Количество подписей, признанных недействительными, не столь велико, а количество подписей, признанных недостоверными, совсем мало — пять, шесть, восемь подписей», — приводит его слова ТАСС.

Так, в ЦИК уже проверили подписи действующего президента РФ Владимира Путина, кандидата от «Яблока» Григория Явлинского, бизнес-омбудсмена Бориса Титова от Партии Роста и Сергея Бабурина от партии «Российский общенародный союз». У них не соответствовали закону 0,39%, 1,07%, 4,35% и 3,18% подписей соответственно. При этом данные показатели позволяют комиссии зарегистрировать кандидатов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ЦИК озвучила девиз избирательной кампании, который будет использоваться на выборах главы государства. Слоган будет звучать так: «Наша страна, наш президент, наш выбор!».

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