Процент забракованных подписей сочли допустимым

Центризбирком планирует сегодня зарегистрировать Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. Остальные претенденты, как ожидается, пройдут процедуру регистрации 7 и 8 февраля. Накануне ЦИК отчитался об итогах проверки подписей основателя «Яблока» Григория Явлинского, председателя Российского общенародного союза Сергея Бабурина и лидера Партии Роста Бориса Титова. Как заявил «Известиям» член ЦИК Евгений Шевченко, вероятность того, что они будут зарегистрированы, очень высокая. Подписи еще двух претендентов — Ксении Собчак (от «Гражданской инициативы») и Максима Сурайкина (от «Коммунистов России») еще проверяются, однако, как сообщил «Известиям» член ЦИК Александр Клюкин, пока процент брака у них также ниже допустимых по закону 5%.

Подписей, которые Центризбирком признал недействительными, в эту избирательную кампанию оказалось существенно меньше, чем на предыдущих выборах, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Выше всего процент брака — 4,35% — у бизнес-омбудсмена и кандидата в президенты от Партии роста Бориса Титова. Среди подписей в поддержку Сергея Бабурина, выдвинутого Российским общенародным союзом, недействительными сочли 3,18%. У основателя «Яблока» Григория Явлинского этот показатель составил 1,07%.

Ниже всего процент брака — у действующего президента России Владимира Путина. Среди подписей, отобранных ЦИК для проверки, недействительными признаны только 0,39%.

Член ЦИК Евгений Шевченко пояснил «Известиям», что подписей, которые находятся на обработке, хватает для регистрации кандидатов.

— Рабочая группа всё посмотрела, кандидаты выполнили требования закона, — сказал Евгений Шевченко. — Вероятность, что они будут зарегистрированы, очень высокая. Эта кампания более честная, чистая — раньше нарушений было больше. Сейчас недостоверных подписей практически нет, кандидаты очень серьезно относятся к сбору документов.

Еще один член ЦИК Александр Клюкин также выразил уверенность, что кандидаты, чьи подписи уже проверены, будут зарегистрированы.

— Не знаю, что должно произойти, чтобы на заседании ЦИК кто-то из членов проголосовал против, — отметил он в беседе с «Известиями».

Александр Клюкин добавил, что сейчас проходят проверку подписи в поддержку еще двух претендентов — Ксении Собчак («Гражданская инициатива») и Максима Сурайкина («Коммунисты России»). Пока процент брака у них также ниже допустимых по закону 5%.

В то же время в Центризбиркоме пока не получили документы, подтверждающие закрытие зарубежных счетов, от кандидата Павла Грудинина (КПРФ), заявил вчера зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Впрочем, в комиссии считают это недоразумением, которое можно устранить. Действующее законодательство запрещает кандидатам иметь банковские счета за границей. При этом в российских кредитных организациях средства держать разрешается, однако об этом необходимо уведомить ЦИК.

— Есть кандидаты, которые забыли указать наличие счетов внутри России — там суммы 5, 10, 20, иногда 25 млн рублей, — отметил Николай Булаев.

Он напомнил, что это не повод для отстранения от гонки, но обо всех обнаруженных счетах комиссия проинформирует избирателя с помощью информационных плакатов на избирательных участках в день голосования.

При этом серьезных нарушений порядка агитации — таких, например, как использование своего служебного положения — во время подписной кампании не выявлено, заверила «Известия» зампредседателя Центризбиркома Майя Гришина.

— ЦИК держит вопрос на контроле, и, если что-то подобное произойдет, будем жестко пресекать, — пообещала она.

В начале кампании Центризбирком четко дал понять, что собирать подписи нужно честно и по закону, а участники гонки восприняли этот сигнал, прокомментировал итоги подписной кампании гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. По его мнению, большую роль в этом сыграло и снижение требуемого объема подписей. В 2012 году их число для самовыдвиженцев уменьшилось с 2 млн до 300 тыс., для кандидатов от партий — с 1 млн до 100 тыс.

При этом эксперты полагают, что кандидаты, скорее всего, намеренно не рассказали о крупных суммах на счетах в российских банках. Однако серьезных последствий это, по их мнению, не повлечет.

— Разъяснения на избирательных участках вряд ли сыграют решающую роль, — заявил «Известиям» политолог Андрей Колядин. — Об этом нужно говорить задолго до дня голосования.

Помимо шести политиков, подписи за которых поступили на проверку в ЦИК, комиссия уже зарегистрировала в качестве кандидатов от КПРФ и ЛДПР Павла Грудинина и Владимира Жириновского. Поскольку они идут на выборы от парламентских партий, собирать подписи им не нужно.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.