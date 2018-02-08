ЦИК зарегистрировала Собчак кандидатом в президенты России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Ксению Собчак («Гражданская инициатива») кандидатом на предстоящих в марте президентских выборах. Также регистрацию прошел Максим Сурайкин от партии «Коммунисты России».

Соответствующие постановления члены комиссии приняли на заседании в четверг, 8 февраля.

Ранее были зарегистрированы Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин.

7 февраля регистрацию прошли Борис Титов (Партия Роста), Григорий Явлинский («Яблоко») и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»).

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.