ЦИК зарегистрировала Собчак кандидатом в президенты России
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Ксению Собчак («Гражданская инициатива») кандидатом на предстоящих в марте президентских выборах. Также регистрацию прошел Максим Сурайкин от партии «Коммунисты России».
Соответствующие постановления члены комиссии приняли на заседании в четверг, 8 февраля.
Ранее были зарегистрированы Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин.
7 февраля регистрацию прошли Борис Титов (Партия Роста), Григорий Явлинский («Яблоко») и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»).
Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.