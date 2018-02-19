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Более 90% крымчан хотят проголосовать за Путина на выборах президента

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Фото: РИА Новости/Александр Полегенько
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Более 90% жителей Крыма намерены проголосовать за действующего лидера РФ Владимира Путина на выборах президента России. Об этом сообщил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

«Картина следующая: лидером является Владимир Путин, за него намерены проголосовать 90% от всех [опрошенных крымчан] и 94% даже от тех, кто твердо намерен проголосовать 18 марта», — цитирует Федорова агентство ТАСС.

По его словам, за Павла Грудинина, Владимира Жириновского и Ксению Собчак готовы проголосовать от 1 до 2% респондентов, за Бориса Титова и Григория Явлинского — 0,1% опрошенных.

«Есть еще 0,3%, которые распределяются между оставшимися кандидатами. 0,2% обещали прийти и испортить бюллетени, 2% затруднились ответить», — добавил гендиректор ВЦИОМ.

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, 96% опрошенных оценили работу Путина на посту главы государства «хорошо» или «скорее хорошо», только 1% оценили как «плохо» или «скорее плохо». В целом по России позитивная оценка деятельности российского лидера сохраняется на уровне 82–83%.

Телефонный опрос проводился в период с 25 по 28 января, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте 18 лет.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, почему Владимир Путин пользуется поддержкой большинства россиян. Он назвал главу государства сильным президентом, заявив, что Путин «многое сделал для своей страны».

8 февраля ЦИК завершил регистрацию кандидатов в президенты на выборах 2018 года. На пост главы государства претендуют Владимир Путин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Сергей Бабурин, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Подробнее читайте в сюжете портала iz.ru.  

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