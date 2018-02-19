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Володин объяснил причину поддержки Путина большинством россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, почему президент РФ Владимир Путин пользуется поддержкой большинства россиян.

«Когда мы говорим о феномене Путина <...> нужно просто исходить из того, что действительно Путин — сильный президент, он многое сделал для своей страны, и граждане нашей страны его поддерживают», — рассказал Володин в интервью швейцарскому телеканалу RTS.

Спикер подчеркнул, что, согласно соцопросам, действующий лидер страны пользуется поддержкой более чем 80% граждан РФ. Телеведущий Дарьюс Рошбан в свою очередь признал, что глава государства «в России популярен, это очевидно», однако заявил, что политической системе РФ «не хватает конкуренции, противовеса со стороны политических противников».

«Я бы ответил таким образом: сам российский народ должен решить, кто будет президентом России, какая должна быть конкуренция», — ответил Володин.

При этом спикер назвал некорректными разговоры о нехватке политической конкуренции в РФ при высокой поддержке населением политического лидера и проецирование этого на ситуацию в странах Запада.

«Вопрос нужно адресовать не Путину — почему так велика его поддержка, вопрос нужно адресовать главам других государств — почему их недостаточно поддерживают граждане их стран?» — заявил спикер.

Также в ходе интервью Володин назвал абсурдным обвинения минюста США в адрес 13 россиян в рамках расследования дела о якобы вмешательстве РФ в выборы американского президента в 2016 году.  

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