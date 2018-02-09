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Володин прокомментировал идею создания женского клуба в Госдуме

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Фото: ТАСС/Новодережкин Антон
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Любые формы самоорганизации, которые будут способствовать повышению качества законотворческой работы, приветствуются в Госдуме.

Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, комментируя идею о создании в Госдуме женского клуба.

«Если такая инициатива будет и женщины-депутаты посчитают, что правильно создать клуб, то пожалуйста», — цитирует политика «РИА Новости».

По словам политика, «будем только приветствовать <...> любые формы самоорганизации и работы по повестке» Госдумы, если «от этого будет польза в плане повышения качества законотворчества».

В январе Володин рассказал, что депутаты в ходе весенней сессии намерены рассмотреть и принять 23 законопроекта. По его словам, это необходимо, чтобы обеспечить выполнение послания президента РФ Владимира Путина законодательной базой.

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