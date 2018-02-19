Прямой эфир
Сюжет:

Более ста зарубежных парламентариев приглашены наблюдать за выборами в РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более ста представителей национальных парламентов разных стран приглашены наблюдать за выборами президента России, которые пройдут 18 марта. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, их участие будет работать на открытость этих выборов.

«Для нас очень важно, чтобы кампания по выборам президента РФ прошла открыто. И мы ждем наблюдателей от парламента Швейцарии», — сказал Володин в ходе официального визита в Швейцарию.

По его словам, иностранные наблюдатели смогут на месте ознакомиться с ходом проведения избирательной кампании. В парламенте Володину сообщили, что депутаты Конфедерации готовы приехать в Москву для наблюдения за выборами.

Володин подчеркнул, что многое было сделано, чтобы «компания прошла легитимно, открыто». Так, наблюдать за ходом голосования будут представители от каждого кандидата в президенты, а также от партий, выдвинувших своих кандидатов. На избирательных участках будут установлены вэб-камеры, что также «послужит серьезным фактором открытости избирательной компании и повысит легитимность ее проведения».

8 февраля ЦИК завершил регистрацию кандидатов в президенты на выборах 2018 года. На пост главы государства претендуют Владимир Путин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Сергей Бабурин, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. 

Выборы президента РФ пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Подробная информация о ее ходе доступна в сюжете портала iz.ru. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Памфилова рассказала, как делать селфи на избирательных участках
МИД пообещал жестко ответить на попытки вмешательства Запада в дела РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017