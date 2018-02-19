Более ста зарубежных парламентариев приглашены наблюдать за выборами в РФ

Более ста представителей национальных парламентов разных стран приглашены наблюдать за выборами президента России, которые пройдут 18 марта. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, их участие будет работать на открытость этих выборов.

«Для нас очень важно, чтобы кампания по выборам президента РФ прошла открыто. И мы ждем наблюдателей от парламента Швейцарии», — сказал Володин в ходе официального визита в Швейцарию.

По его словам, иностранные наблюдатели смогут на месте ознакомиться с ходом проведения избирательной кампании. В парламенте Володину сообщили, что депутаты Конфедерации готовы приехать в Москву для наблюдения за выборами.

Володин подчеркнул, что многое было сделано, чтобы «компания прошла легитимно, открыто». Так, наблюдать за ходом голосования будут представители от каждого кандидата в президенты, а также от партий, выдвинувших своих кандидатов. На избирательных участках будут установлены вэб-камеры, что также «послужит серьезным фактором открытости избирательной компании и повысит легитимность ее проведения».

8 февраля ЦИК завершил регистрацию кандидатов в президенты на выборах 2018 года. На пост главы государства претендуют Владимир Путин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Сергей Бабурин, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. Подробная информация о ее ходе доступна в сюжете портала iz.ru.