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Иностранные наблюдатели распределили регионы

Зарубежные эксперты за время президентской кампании посетят 50 субъектов РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Международные наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ побывают в 50 российских регионах в ходе выборов президента. При этом Крым и республики Северного Кавказа представители миссии посещать не планируют. Об этом «Известиям» рассказали собеседники в ЦИК России, информацию подтвердили и в самом БДИПЧ. Больше всего иностранных наблюдателей в миссии представляют Германию, США, Францию и Великобританию. Эксперты отмечают, что такой состав делегации позволит дать объективную оценку итогам президентской кампании.

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В числе городов, где уже начали работу долгосрочные наблюдатели БДИПЧ, — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Саратов, Тюмень, Новосибирск, Омск, Оренбург, Хабаровск, Владивосток, Томск, Иркутск, Барнаул, Красноярск, Казань, Челябинск, Псков, Краснодар, Воронеж, Ростов-на-Дону, Самара, Волгоград, Астрахань, Рязань и другие. Эти же города посетят и краткосрочные наблюдатели, которые приедут в Россию в количестве 420 человек и будут работать на выборах непосредственно в день голосования 18 марта.

В БДИПЧ ОБСЕ «Известиям» пояснили, что в список субъектов для наблюдения не попали Крым и регионы Северного Кавказа. В ситуации с полуостровом страны — участницы ОБСЕ «не достигли консенсуса» по статусу Крыма. Почему в перечень не вошли Чечня, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия и Карачаево-Черкесия, в бюро пояснить затруднились.

— Мы пытаемся добиться широкого географического охвата страны. И команда наших наблюдателей развернута, например, в Краснодаре и Майкопе, — сообщил «Известиям» официальный представитель БДИПЧ ОБСЕ Томас Раймер.

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Больше всего среди долгосрочных наблюдателей (всего их 60 человек) представителей Германии (11), США (восемь), Великобритании, Франции, Дании и Нидерландов (по четыре человека). Также в состав делегации войдут трое наблюдателей из Польши и Литвы и по два человека от Финляндии, Чехии, Швейцарии, Италии, Норвегии, Швеции и Армении. Также участниками миссии станут представители Ирландии, Австрии и Казахстана.

В БДИПЧ «Известиям» пояснили, что по правилам бюро государства — участники ОБСЕ сами определяют число наблюдателей и представленных стран. От СНГ в состав миссии войдут представители только двух государств, сообщил «Известиям» Томас Раймер.

При формировании делегации бюро демонстрирует «любопытный страноведческий подход», отметил член ЦИК Василий Лихачев.

 — Практически 90% «долгосрочников» являются представителями Запада — членами ОБСЕ, НАТО, Совета Европы, — заявил он «Известиям». — Из СНГ представлены только Армения и Казахстан. США уже не являются лидером в парах, на которые разбиты наблюдатели, — нынешний состав БДИПЧ ОБСЕ нацелен на приближение к объективной оценке российских выборов.

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Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с «Известиями» отметил, что работа внутренних наблюдателей выстроена логичнее. Тогда как некоторые международные структуры своих методик не раскрывают и в своей работе опираются на критерии, не всегда понятные и обоснованные с точки зрения национального законодательства.

— В предпочтения БДИПЧ ОБСЕ не входит Крым, но он не останется без наблюдения — там будет работать группа других международных наблюдателей, приглашенных по парламентской линии. Это — не менее компетентные исследователи, — сказал эксперт.

Политолог Антон Хащенко отметил, что в целом на предстоящих выборах будет работать огромное количество наблюдателей и это позволит дать объективную оценку волеизъявления и с самого начала отсечь возможные нарушения.

Миссия по наблюдению за выборами президента РФ действует по официальному приглашению российских властей. Свое заявление о предварительных результатах и выводах она официально представит на следующий день после выборов. Итоговый отчет по наблюдению за ходом всего избирательного процесса, включая рекомендации, будет опубликован через два месяца после завершения президентской кампании – 2018.

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Наблюдатели от парламентов

На выборы в качестве наблюдателей приедут и представители парламента Швейцарии. Об этом журналистам рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин во время своего визита в эту страну.

— Иностранные наблюдатели смогут на месте ознакомиться с ходом проведения избирательной кампании и высказать свою точку зрения, — отметил он, добавив, что наблюдать за выборами приглашены более ста депутатов, представляющих различные национальные парламенты.

По словам спикера, важно, чтобы кампания по выборам президента прошла открыто.

— На избирательных участках будут установлены веб-камеры, которые позволят в режиме реального времени следить за тем, как проходит голосование. Это послужит серьезным фактором открытости избирательной кампании и повысит легитимность ее проведения, — сказал Вячеслав Володин.

Председатель Национального совета Швейцарской Конфедерации Доминик де Бюман подтвердил, что парламентарии Конфедерации готовы приехать в Москву для наблюдения за выборами, несмотря на то что в это время у них будет проходить весенняя парламентская сессия.

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