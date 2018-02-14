Эфир поделили между кандидатами

Центризбирком утвердил график распределения бесплатного теле- и радиоэфира между кандидатами в президенты. Каждое СМИ обязано предоставить по одному часу на кандидата и столько же — на партию. Владимир Путин как единственный кандидат-самовыдвиженец получит наименьшее количество эфирного времени. Ранее его штаб отказался от бесплатного эфира для дебатов на федеральных каналах, однако об отказе и от региональных теле- и радиодебатов пока не уведомил ЦИК, сообщила секретарь комиссии Майя Гришина. Остальные семь кандидатов встретятся в федеральном телеэфире в формате «все со всеми».

Трансляция агитационных роликов начнется 19 февраля, сообщили в Центризбиркоме. Дебаты стартуют неделей позже — 26 февраля — и продлятся до 15 марта.

По словам Майи Гришиной, во всех совместных мероприятиях на федеральных телеканалах, «кандидаты будут участвовать вместе», то есть в режиме «все со всеми». Для эфиров на радио предусмотрен более узкий формат с участием 3–4 претендентов на президентский пост.

Первые дебаты состоятся на «Радио России». В эфире, который пройдет 26 февраля с 13:10 по 13:58, встретятся Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ) и Борис Титов (Партия роста). Затем, 27 февраля, запланированы встречи кандидатов на ОТР, 28 февраля — на «Первом канале», «России 1», а также на двух радиостанциях — «Вести FM» и «Маяк». На «России 24» и «ТВ Центре» кандидаты начнут дискутировать с 1 марта.

— Наиболее интенсивной по количеству совместных мероприятий получается последняя неделя перед выборами, — отметила секретарь ЦИК Майя Гришина.

Только пять из семи партий, от которых выдвигаются кандидаты, подали заявку на получение положенной квоты бесплатного эфирного времени. «Российский общенародный союз» и «Коммунисты России» о своем желании не оповестили ЦИК и дополнительное время не разыгрывали. А штаб Владимира Путина еще до жеребьевки направил заявление «об отказе от бесплатного времени, выделяемого для совместных агитационных мероприятий».

— Кандидат Путин отказался от времени, выделяемого для дебатов на общероссийском телевидении, от дебатов на региональном телевидении отказа не поступало, так же как и от эфирного времени для размещения агитационных материалов, — пояснила Майя Гришина.

Суммарно кандидаты и партии получат более 60 часов федерального телеэфира и 36 часов радиоэфира, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Она напомнила, что половина времени выделяется для проведение совместных агитационных мероприятий — дебатов.

— Учитывая, что всё время, выделяемое политическим партиям, может быть использовано для размещения агитационных роликов кандидатов, фактически кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, получает в четыре раза меньше времени для предвыборной агитации, — пояснила Памфилова.

Член ЦИК Александр Клюкин отметил в беседе с «Известиями», что жеребьевка при распределении эфирного времени для дебатов и демонстрации агитационных роликов -— общемировая практика.

— А как иначе распределить команды по корзинам? Более справедливый способ трудно найти. Кто что вытянул, так и будет распределено место в эфире. Очередное подтверждение того, что все кандидаты равны на этом этапе и жеребьевка — это слепой выбор: у кого как получится, — сказал Александр Клюкин.

Для кандидатов участие в дебатах — важный этап, который позволяет донести до избирателей представление о своем имидже и программе, считает гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Он также обращает внимание, что среди участников есть яркие политики, имидж которых сильно отличается.

— Достаточно сопоставить Грудинина, Собчак и Жириновского. У них разная стилистика публичных выступлений, они обращаются к разным группам населения, — отметил политолог.

Эксперт также подчеркнул, что значительная часть кандидатов — «неплохие ораторы». Дмитрий Орлов уверен, что предстоящие дебаты для участников гонки — «серьезный ресурс», который они постараются использовать для продвижения и демонстрации своих преимуществ перед конкурентами.

На заседании ЦИК 14 февраля, где утверждался график распределения эфирного времени, глава Центризбиркома также прокомментировала претензии партии «Яблоко» и штаба Ксении Собчак по поводу показа на «Первом канале» фильма «Путин», снятого американским режиссером Оливером Стоуном. По мнению оппонентов, картина содержит признаки агитации и нарушает избирательное законодательство.

Памфилова заявила, что официальных жалоб на фильм в ЦИК не поступало. Фильм Стоуна «не содержит в себе призывов голосовать за или против кандидатов, не выражает предпочтения какому-либо кандидату, не содержит описания возможных последствий избрания или неизбрания кандидата», подчеркнула председатель Центризбиркома.

— Имеются основания полагать, что в действиях самого канала отсутствует агитационная цель, — отметила она.

Тем не менее она предложила «Первому каналу» отложить дальнейший показ картины до окончания голосования 18 марта. Оставшиеся серии она рекомендовала транслировать после избирательной кампании, отметив, что в фильме Владимир Путин рассказывает не только о своей работе на посту президента, но и отвечает на вопросы биографического характера. По мнению Памфиловой, трансляция фильма с участием зарегистрированного кандидата «может вызывать вопросы относительно наличия агитационной цели у организации телевещания».

«Первый канал» не получал официального документа от ЦИК с предложением отложить показ фильма Оливера Стоуна «Путин». Об этом сообщили «Ъ» в пресс-службе телеканала. В сетку вещания «Первого канала» никаких изменений не вносили. «Показ третьей части фильма строит в телепрограмме сегодня в 22:30»,— говорится в сообщении телеканала.

В ЦИКе сообщили, что в ближайшее время опубликуют обращение к телеканалу на своем сайте.