ЦИК утвердила текст избирательного бюллетеня на выборах президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) завершила регистрацию кандидатов в президенты России. Также ведомство утвердило текст бюллетеня, в котором будет восемь фамилий, расположенных в алфавитном порядке.

Рядом с именами кандидатов будет указана биографическая информация. Также на бюллетенях напечатают разъяснение о порядке заполнения.

Избирателей просят поставить любой знак в пустом квадрате напротив имени одного из кандидатов. В случае, если знак будет стоять в нескольких квадратах, либо не будет стоять вовсе, бюллетень будет считаться недействительным.

Первым в списке станет кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин, вторым — кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Далее в списке будут Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец) и Ксения Собчак («Гражданская инициатива»).

Последнюю тройку в списке сформируют кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин, Борис Титов (Партия Роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.