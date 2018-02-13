Выборы-2018 посетят более тысячи иностранных наблюдателей

Президентские выборы в 2018 году посетит рекордное количество иностранных наблюдателей — около 1,5 тыс. человек. Об этом «Известиям» рассказали два источника в российских дипломатических кругах, а также подтвердили в Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК).

Сообщается, что количество запросов на аккредитацию иностранных наблюдателей уже превысило первоначальные прогнозы, несмотря на то что аккредитация находится на начальной стадии. Член ЦИК Василий Лихачев отметил, что интерес к президентским выборам за рубежом постоянно растет, а потому количество иностранцев может превысить все ожидания.

«Иностранные наблюдатели прибудут в Россию фактически изо всех уголков мира. Речь идет о представителях стран Европы, Америки, Азии и Африки, которые приедут в составе международных миссий и индивидуально. Свою работу они будут вести во всех субъектах РФ», — уточнил в разговоре с «Известиями» один из собеседников в российских дипломатических кругах.

Член ЦИК Василий Лихачев отметил, что интерес к президентским выборам за рубежом постоянно растет, а потому количество иностранцев может превысить все ожидания. Только Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека планирует отправить в Россию 60 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей. Итоговая цифра станет известна в марте.

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