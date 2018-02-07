Москвичей оповестят о предстоящих выборах при помощи SMS

Мосгоризбирком с 9 февраля начнет рассылать жителям столицы SMS о предстоящих 18 марта выборах президента России, сообщает пресс-служба комиссии.

Каждый житель Москвы сможет проголосовать не только по месту прописки, но и по месту фактического пребывания, то есть на любом удобном избирательном участке, вне зависимости от регистрации.

Также всю необходимую информацию о предстоящих выборах можно получить из рассылки по электронной почте и в своем МФЦ.

Портал iz.ru напоминает, что для голосования по месту пребывания гражданам россиянам необходимо подать до 12 марта соответствующие заявления в ТИК, МФЦ или воспользоваться порталом «Госуслуги».