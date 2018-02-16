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Донбасс проголосует за границей

Граждане РФ, проживающие в ДНР и ЛНР, смогут отдать свой голос на президентских выборах в России и на Украине
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Фото: РИА Новости/Мария Сибирякова
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) ЛНР направила запрос в ЦИК России с просьбой разъяснить, как проживающие в республике граждане РФ смогут реализовать свое избирательное право в день президентских выборов 18 марта. Об этом «Известиям» рассказали в луганском Центризбиркоме. В ЦИК РФ «Известиям» заявили, что у граждан будет возможность проголосовать на любом избирательном участке дипломатических представительств РФ на Украине или на российской территории. Создание зарубежных избирательных участков в самопровозглашенных республиках невозможно, поскольку против этого выступают киевские власти.

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Председатель ЦИК ЛНР Александр Шубин 24 января 2018 года отправил письмо (есть в распоряжении «Известий») на имя председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, в котором отмечается, что «многие граждане Российской Федерации, проживающие на территории Луганской Народной Республики, обеспокоены отдаленностью их места проживания от места их голосования».

— Это правильно, чтобы граждане РФ имели возможность проголосовать там, где они проживают. Не должно быть каких-то исключений. Создаются участки и в Белоруссии, и на Украине, и в Европе. Почему мы должны быть исключением? Мы готовы оказать любое содействие и любую помощь. Но решение принимает ЦИК РФ. Если ЦИК РФ создаст зарубежный избирательный участок на нашей территории, то тогда россияне смогут проголосовать в ЛНР, — сказал «Известиям» руководитель аппарата ЦИК ЛНР Руслан Лазарев.

В Донецке «Известия» также заверили, что со своей стороны готовы всячески содействовать в организации избирательных участков и обеспечить избирательное право граждан России, проживающих на территории ДНР.

— Этот вопрос обсуждается, однако решение пока не принято. Безусловно, мы настроены на разрешение данного вопроса, — заявил «Известиям» высокопоставленный источник в руководстве ДНР.

В российском Центризбиркоме подтвердили получение обращения из Луганска, отметив, что вопрос находится в процессе «тщательного рассмотрения».

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— Конкретной позиции по данному вопросу пока нет. Это большая группа избирателей, и мы думаем, как им помочь, — сказал «Известиям» член ЦИК РФ Василий Лихачев. — Там не предусмотрено создание избирательных участков, потому что формально Киев должен дать на это согласие. Он его не даст. В таком случае люди смогут проголосовать на любом избирательном участке дипломатических представительств РФ на Украине — в Харькове, Львове, Одессе или в Киеве. Но это опасно, и у них остается только вариант — выезд на территорию РФ: в Ростов, Орел, Белгород или Смоленск.

Самопровозглашенные ДНР и ЛНР не имеют официального признания, поэтому для создания избирательных участков на их территориях необходимо получение санкций со стороны Киева. Глава МИД РФ Сергей Лавров на этой неделе отметил, что Москва не собирается менять свою позицию и по-прежнему сохраняет приверженность Минским соглашениям, которые предполагают проведение конституционной реформы на Украине и децентрализацию страны. Минские соглашения были подписаны в феврале 2015 года лидерами России, Германии, Франции и Украины. Цель документа заключается в прекращении вооруженного конфликта на востоке Украины и политическом урегулировании ситуации в регионе.

Между тем на конструктивный подход Киева рассчитывать пока не приходится. Верховная рада в январе 2018 года приняла закон о реинтеграции Донбасса, где Россия объявляется «страной-агрессором», а территория ДНР и ЛНР названа «оккупированной». Поэтому украинские власти в такой ситуации вряд ли пойдут на уступки. Планируется, что избирательные участки на Украине будут открыты 18 марта в помещениях посольства РФ в Киеве и генеральных консульствах во Львове, Одессе и Харькове.

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