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За явкой — в регионы

В рамках регионального турне партийцы намерены призвать избирателей прийти на выборы 18 марта
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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Руководство «Единой России» намерено призвать граждан прийти на участки для голосования в день президентских выборов 18 марта. При этом прямой агитации за «основного кандидата» партия вести не будет, об этом «Известиям» сообщили два собеседника в ЕР, информацию подтвердил секретарь генсовета Андрей Турчак. В число регионов, где у партии запланированы предвыборные и программные мероприятия, вошли Владикавказ, Иркутск, Новосибирск, Владивосток и Екатеринбург. В экспертной среде полагают, что накануне дня голосования ЕР хочет продемонстрировать свое влияние на ход кампании.

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Партийное руководство до выборов 18 марта посетит ряд регионов. Таким образом ЕР намерена публично показать свое активное участие в предвыборной кампании. Об этом «Известиям» сообщили два собеседника в руководстве партии.

В ходе визитов представители ЕР проведут конференции, тематические форумы и мероприятия, посвященные партийным проектам. В нескольких регионах пройдут форумы промышленников, на которые соберутся представители крупнейших госкорпораций. Завершающим предвыборным мероприятием перед днем голосования станет заседание программной комиссии ЕР, запланированное на середину марта. В нем может принять участие премьер-министр, председатель партии Дмитрий Медведев. 

Собеседник «Известий» в правительстве подтвердил возможное участие главы кабинета министров в заседании ПК. 

— Сейчас идет обсуждение по графику. На программной комиссии будет обсуждаться один из блоков предвыборной программы партии, — пояснил «Известиям» собеседник в правительстве. ‎‎

В рамках кампании по выборам депутатов Госдумы седьмого созыва ЕР использовала программные форумы для агитации в регионах. Всего таких форумов было восемь — по одному на каждый блок предвыборной программы.

Агитация за явку

Собеседник «Известий» в партии сообщил, что в ходе визитов в регионы руководство ЕР намерено призвать избирателей прийти на выборы. При этом речь идет только о работе по повышению явки.

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— Ключевой задачей станет мотивация граждан прийти на избирательные участки 18 марта. Открытой агитации за «основного кандидата» не будет. Встречи в регионах будут посвящены обсуждению вопросов кампании с руководством межрегионального координационного совета партии и формированию списков членов региональных избирательных комиссий, представляющих «основного кандидата», с правом совещательного голоса, — заявил он.

Еще один собеседник «Известий» в ЕР подчеркнул, что от нынешней кампании во многом будет зависеть дальнейшая работа партии, а ее программа будет пересмотрена с учетом послания президента Федеральному собранию, которое будет озвучено до выборов.

Информацию о серии визитов в регионы с целью призвать граждан прийти на выборы «Известиям» подтвердил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. 

— Пока визиты запланированы в Иркутск, Новосибирск, Владивосток и Екатеринбург, где ожидаются мероприятия разного формата. Например, в Екатеринбурге пройдет форум промышленников и участников партпроекта «Локомотивы роста», — пояснил Андрей Турчак.

Он отметил, что в ходе визитов в регионы до выборов президента действительно планируется агитировать граждан посетить избирательные участки 18 марта. Однако партия, по его словам, не намерена прямо призывать голосовать за «основного кандидата». По словам секретаря генсовета, основная задача партии — легитимное и легальное повышение явки.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что такие визиты призваны продемонстрировать участие ЕР в главном политическом событии года. 

— Партия инвентаризует предвыборную работу своих региональных отделений, поскольку в том числе и от их работы зависит явка в том или ином субъекте, — отметил эксперт.

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Он также подчеркнул, что в партии должен быть готов механизм коррекции программных документов на случай, если в послании президента прозвучат концептуальные инициативы, касающиеся развития страны.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов считает, что работа на явку избирателей — это работа на «основного кандидата». При этом партии будет сложно обозначить свою результативность в этом процессе, так как другие также будут бороться за дивиденды от привлечения избирателей на выборы.

— Самовыдвижение Владимира Путина дистанцировало его от партии, поэтому ЕР стремится включиться в повестку. К тому же партия хочет с помощью президентских выборов включиться и в осеннюю кампанию (региональные выборы пройдут в единый день голосования 10 сентября. — «Известия»). Оппозиции, которая участвовала в президентских выборах, будет в этом плане легче. Поэтому партия должна спешить, — считает эксперт.

По словам Дмитрия Абзалова, перенос даты послания президента Федеральному собранию также повлияет на партийную работу. ЕР должна адаптировать «сложное послание», наполненное социально-экономическими тезисами, и перевести его в политическую плоскость. Партии предстоит оперативно трансформировать это в свою повестку, иначе это сделают другие, заметил эксперт.

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