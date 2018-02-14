Грудинин и Жириновский проигрывают партиям

За Владимира Путина на президентских выборах готовы проголосовать 71,5% россиян, показывают данные последнего опроса ВЦИОМа. За второе место пока борются лидер ЛДПР Владимир Жириновский и кандидат от КПРФ Павел Грудинин. При этом у обоих претендентов рейтинги ниже, чем у выдвинувших их партий. Однако если Владимир Жириновский пользуется безоговорочной поддержкой партийцев, то Павла Грудинина признает лишь половина членов компартии.

В ходе опроса, проведенного ВЦИОМом с 9 по 11 февраля, социологи узнавали, за кого проголосуют граждане РФ, если выборы состоятся в ближайшее воскресенье. 71,5% опрошенных назвали кандидата Владимира Путина

— Его лидерство не подверглось серьезному испытанию на прочность со стороны других кандидатов, — прокомментировал результаты исследования гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.

При этом социологи обратили внимание на практически абсолютную узнаваемость кандидата: 99,6% опрошенных знают, кто такой Владимир Путин.

У кандидата от КПРФ Павла Грудинина в последнее время «феноменально взлетела известность» — примерно до 70%, заявил Валерий Федоров. Однако на фоне роста узнаваемости рейтинг политика стагнирует. Проголосовать за Грудинина сейчас готовы 7,3% избирателей — это меньше, чем за партию КПРФ, рейтинг который достигает 9,6%.

По словам главы ВЦИОМа, рейтинг Павла Грудинина ощутимо ниже, чем у выдвинувшей его партии. Среди коммунистов голосовать за кандидата готовы только 47%, объяснил он.

— Получается, что Грудинин получил поддержку только половины сторонников той партии, которая его выдвинула, а оставшаяся часть электората, которая готова поддержать его, — это электорат некоммунистический, — сказал эксперт.

По его словам, рейтинги Владимира Жириновского и ЛДПР достигают 5,5 и 8,7% соответственно. Однако в отличие от Павла Грудинина, рейтинг которого сейчас находится в стагнации, эта разница — резерв кандидата Жириновского, предполагает Валерий Федоров.

За Ксению Собчак («Гражданская инициатива») готов проголосовать 1% избирателей, основатель «Яблока» Григорий Явлинский может получить 0,8%, свидетельствуют данные ВЦИОМа. Рейтинг Сергея Бабурина («Российский общенародный союз») составляет 0,5%, Бориса Титова (Партия роста) — 0,2%, а Максима Сурайкина («Коммунисты России») — 0,1%.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов полагает, что, хотя узнаваемость Павла Грудинина и увеличилась, рейтинг его понижается. Стагнация связана с неубедительным ходом кампании: кандидат от КПРФ не может привлечь «своего избирателя».

— Для меня большая загадка, почему Грудинин, будучи не бедным человеком, не нанял себе реальных профессионалов — политтехнологов, имиджмейкеров, спичрайтеров. Он взялся не за свойственные для него задачи и успешно их проваливает, — отметил Алексей Мартынов.

По его мнению, кампания Павла Грудинина «отторгает даже тех, кто традиционно дисциплинированно голосовал за кандидата от КПРФ».

— Внутрипартийный раскол в регионах увеличивается — истинные партийцы не понимают, что происходит. Идеи бизнесмена Грудинина не совпадают с партийной идеологией. И для настоящих коммунистов это выглядит как «троллинг» партии, — подчеркнул эксперт.

В стагнации рейтинга Павла Грудинина на фоне роста узнаваемости нет ничего удивительного, считает политолог Антон Хащенко. По его мнению, у части коммунистического электората «есть его четкое неприятие как кандидата».

— Вместо крепкого хозяйственника, по легенде, создавшего «островок социализма в отдельно взятом хозяйстве», люди видят богатого популиста, который запутался в собственных показаниях и демонстрирует двойные стандарты. Поэтому совсем неудивительно и то, что значительная часть сторонников КПРФ не собирается голосовать за своего кандидата от партии. Тем более, как показывает практика, обычно часть коммунистов, несмотря на политические взгляды, голосует на выборах за Владимира Путина, — отметил эксперт.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился по телефону методом случайной выборки в период с 9 по 11 февраля на всей территории РФ. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Респондентам был в том числе задан вопрос: «Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов Вы бы, скорее всего, проголосовали?» Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Объем выборки — по 1 тыс. человек каждый день. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5% (для выборки объемом 1,8 тыс. человек) и 1,8% (для выборки объемом 3 тыс. человек). Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.