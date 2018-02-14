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ВЦИОМ: более 71% россиян проголосуют за Путина на выборах президента

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Более 71% россиян проголосовали бы за Владимира Путина на президентских выборах, если бы они прошли в это воскресенье, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Его лидерство не подверглось серьезному испытанию на прочность со стороны других кандидатов», — отметил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Он отметил, что за действующего главу государства готовы отдать голоса 71,4%, что отличается на 0,1% от результатов предыдущего опроса (71,5%).

На втором месте расположился кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Его поддерживают чуть более 7% респондентов. Далее следует лидер ЛДПР Владимир Жириновский, за которого готовы проголосовать 5,5% граждан, передает ТАСС.

Опрос проводился 9–11 февраля текущего года. В нем приняли участие 3 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 1,2%.

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