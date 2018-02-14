Более 80% россиян готовы прийти на выборы 18 марта

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел очередной замер готовности жителей России прийти на выборы главы государства.

По результатам исследования, 80,4% опрошенных изъявили готовность проголосовать.

В начале января декларируемый уровень гражданского участия в выборах президента РФ составлял 78,5%, по данным опроса 26–28 января — 81,3%, по результатам опроса 29 января – 4 февраля — 79,3%.

Последний по времени опрос проведен 9–11 февраля. По его результатам, 6,9% отвечавших не пойдут на выборы, еще 10,9% пока не определились, сообщает ТАСС.