Около 40% граждан РФ никогда не читали Конституцию

Две трети граждан РФ осведомлены о том, что 12 декабря в РФ отмечается День Конституции. Однако, как сообщает «Левада-центр», этот показатель имеет тенденцию снижаться, поскольку в 2015 году он составлял 76%, а в 2016 — уже 70%.

По информации агентства «Интерфакс», социологи отмечают, что в этом году доля тех, кто знает о празднике, — самая низкая с 2010 года. Десять лет назад о Дне Конституции были осведомлены 75% населения РФ.

«Левада-центр» сообщает, что 37% респондентов никогда не читали Конституцию, 27% — читали, но ничего не помнят, и почти четверть опрошенных довольно плохо помнят, о чем в ней говорится.

Ранее портал iz.ru сообщал, что один из авторов Конституции РФ доктор юридических наук Сергей Шахрай предложил преподавать школьникам основной закон страны с помощью интерактивных игр и квестов.