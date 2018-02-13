Международный дозор

Около 1,5 тыс. зарубежных наблюдателей могут приехать на президентские выборы в Россию в марте 2018 года. Об этом «Известиям» рассказали два источника в российских дипломатических кругах. Повышенный интерес к волеизъявлению граждан РФ подтвердили и в Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК). В Центризбиркоме отметили, что количество иностранных наблюдателей, судя по запросам на аккредитацию, превысит первоначальные прогнозы. В Государственной думе также назвали прибытие около 1,5 тыс. гостей из других стран «вполне реальным».

Процесс аккредитации иностранных наблюдателей на выборы президента РФ находится на начальной стадии, однако уже сейчас очевидно, что в 2018 году за ходом волеизъявления россиян будет следить рекордное количество представителей других стран.

— Можно с уверенностью сказать, что приедет более 1,3 тыс. человек. Однако ожидается, что цифра будет выше — около 1,5 тыс. Иностранные наблюдатели прибудут в Россию фактически изо всех уголков мира. Речь идет о представителях стран Европы, Америки, Азии и Африки, которые приедут в составе международных миссий и индивидуально. Свою работу они будут вести во всех субъектах РФ, — отметил в беседе с «Известиями» один из собеседников в российских дипломатических кругах. — Их присутствие, безусловно, повышает легитимность избирательного процесса в глазах международного сообщества, но создает дополнительную организационную нагрузку.

В ЦИК ранее заявляли, что на выборы-2018 приедет порядка тысячи иностранных наблюдателей. Член ЦИК Василий Лихачев рассказал «Известиям», что интерес к президентским выборам за рубежом постоянно растет и поэтому количество иностранцев, вероятно, будет выше предполагаемого.

— Конечно, это пока прогноз. Итоговую цифру узнаем в марте. Однако, учитывая разные факторы, вполне реально, что на выборы приедет на 500 человек больше, чем предполагалось. Ведь только БДИПЧ ОБСЕ и СНГ отправят около 700 человек. Кроме того, очень активную работу ведут нижняя и верхняя палаты парламента РФ, которые по своей квоте приглашают на выборы зарубежных наблюдателей — они тоже формируют многочисленные группы, в которые войдут политики и эксперты, имеющие опыт наблюдения, — сказал Василий Лихачев.

Он также добавил, что на 5 февраля Центризбиркомом было аккредитовано 83 иностранца. Речь, однако, идет только о так называемых долгосрочных наблюдателях, которые приезжают в страну до начала выборов, чтобы проследить за ходом президентской кампании. К примеру, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отправит в Россию 60 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей, которые будут работать непосредственно в день голосования.

Широкий интерес к мартовским выборам со стороны иностранных депутатов отчасти связан с антироссийской истерией, которая началась во многих западных странах после событий 2014 года. Всё большее число политиков, экспертов и общественных деятелей хотят посетить регионы РФ, чтобы лично изучить реальную ситуацию в стране.

— В настоящий момент есть немалое число тех, кто хочет приехать в Россию, чтобы выискать любые признаки нелегитимности во время предстоящих выборов. На фоне необоснованной русофобии, однако, во многих странах возрастает и количество людей, которые хотят узнать правду и донести ее до своих сограждан. Нам нечего скрывать, наша избирательная система открытая — даже более, чем в некоторых государствах. Прибытие полутора тысяч наблюдателей — вполне реальная цифра, — заявил «Известиям» замглавы комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

На предыдущие президентские выборы, прошедшие 4 марта 2012 года, было аккредитовано 685 иностранных наблюдателей из 58 стран. Наиболее представительные делегации приехали из Казахстана (155 человек), Белоруссии (83) и Армении (27). На выборах в Госдуму 2016 года аккредитации получили уже 774 иностранных наблюдателя из 63 государств Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Мониторинговые мероприятия осуществляли 11 международных миссий по наблюдению, в том числе БДИПЧ ОБСЕ, СНГ и ШОС.