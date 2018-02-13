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Международный дозор

Президентские выборы в России посетит рекордное количество иностранных наблюдателей
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Около 1,5 тыс. зарубежных наблюдателей могут приехать на президентские выборы в Россию в марте 2018 года. Об этом «Известиям» рассказали два источника в российских дипломатических кругах. Повышенный интерес к волеизъявлению граждан РФ подтвердили и в Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК). В Центризбиркоме отметили, что количество иностранных наблюдателей, судя по запросам на аккредитацию, превысит первоначальные прогнозы. В Государственной думе также назвали прибытие около 1,5 тыс. гостей из других стран «вполне реальным».

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Процесс аккредитации иностранных наблюдателей на выборы президента РФ находится на начальной стадии, однако уже сейчас очевидно, что в 2018 году за ходом волеизъявления россиян будет следить рекордное количество представителей других стран. 

— Можно с уверенностью сказать, что приедет более 1,3 тыс. человек. Однако ожидается, что цифра будет выше — около 1,5 тыс. Иностранные наблюдатели прибудут в Россию фактически изо всех уголков мира. Речь идет о представителях стран Европы, Америки, Азии и Африки, которые приедут в составе международных миссий и индивидуально. Свою работу они будут вести во всех субъектах РФ, — отметил в беседе с «Известиями» один из собеседников в российских дипломатических кругах. — Их присутствие, безусловно, повышает легитимность избирательного процесса в глазах международного сообщества, но создает дополнительную организационную нагрузку.

В ЦИК ранее заявляли, что на выборы-2018 приедет порядка тысячи иностранных наблюдателей. Член ЦИК Василий Лихачев рассказал «Известиям», что интерес к президентским выборам за рубежом постоянно растет и поэтому количество иностранцев, вероятно, будет выше предполагаемого.

— Конечно, это пока прогноз. Итоговую цифру узнаем в марте. Однако, учитывая разные факторы, вполне реально, что на выборы приедет на 500 человек больше, чем предполагалось. Ведь только БДИПЧ ОБСЕ и СНГ отправят около 700 человек. Кроме того, очень активную работу ведут нижняя и верхняя палаты парламента РФ, которые по своей квоте приглашают на выборы зарубежных наблюдателей — они тоже формируют многочисленные группы, в которые войдут политики и эксперты, имеющие опыт наблюдения, — сказал Василий Лихачев.

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Он также добавил, что на 5 февраля Центризбиркомом было аккредитовано 83 иностранца. Речь, однако, идет только о так называемых долгосрочных наблюдателях, которые приезжают в страну до начала выборов, чтобы проследить за ходом президентской кампании. К примеру, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отправит в Россию 60 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей, которые будут работать непосредственно в день голосования.

Широкий интерес к мартовским выборам со стороны иностранных депутатов отчасти связан с антироссийской истерией, которая началась во многих западных странах после событий 2014 года. Всё большее число политиков, экспертов и общественных деятелей хотят посетить регионы РФ, чтобы лично изучить реальную ситуацию в стране.

— В настоящий момент есть немалое число тех, кто хочет приехать в Россию, чтобы выискать любые признаки нелегитимности во время предстоящих выборов. На фоне необоснованной русофобии, однако, во многих странах возрастает и количество людей, которые хотят узнать правду и донести ее до своих сограждан. Нам нечего скрывать, наша избирательная система открытая — даже более, чем в некоторых государствах. Прибытие полутора тысяч наблюдателей — вполне реальная цифра, — заявил «Известиям» замглавы комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

На предыдущие президентские выборы, прошедшие 4 марта 2012 года, было аккредитовано 685 иностранных наблюдателей из 58 стран. Наиболее представительные делегации приехали из Казахстана (155 человек), Белоруссии (83) и Армении (27). На выборах в Госдуму 2016 года аккредитации получили уже 774 иностранных наблюдателя из 63 государств Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Мониторинговые мероприятия осуществляли 11 международных миссий по наблюдению, в том числе БДИПЧ ОБСЕ, СНГ и ШОС.

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