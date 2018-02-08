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Западные «фабрики мысли» активизировались в канун выборов в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Эксперты заметили активизацию деятельности западных «мозговых центров» в канун предстоящих в России выборов президента. Ряд аналитических зарубежных центров проводят работу по оказанию влияния на российского избирателя.

Об этом говорится в исследовании «Ресурсы влияния» зарубежных фабрик мысли на российские общественно-политические процессы». Доклад, который подготовила группа экспертов Международного института новейших государств, презентовали в ТАСС его соавторы — директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов и журналист, блогер Армен Гаспарян, сообщает «Взгляд».

Центры располагаются в США, ФРГ, Великобритании, Украине, привычно оказание давления на целые группы избирателей осуществляется в избирательные кампании.

Эксперты полагают, в частности, что перед аналитическими центрами на Украине поставлена задача «снизить результат Владимира Путина на президентских выборах не менее чем на 5% от рейтинга на момент начала избирательной кампании».

«Февраль наступил, Госдепаратмент США объявил, что в преддверии президентских выборов будет выделено 20 млн долларов на поддержку «свободного мнения в России», на развитие социальных сетей», — заявил Армен Гаспарян.

Больше всего подобных «фабрик мысли» в США — 1835 (28%), на территории Европы их 1648 (25%), в России — 122 (2%).

Ранее в четверг, сообщил портал iz.ru, Дональд Трамп заявил, что считает США «лучом света» для других наций.

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