Ян Петерсен: «Будем работать по всей стране, кроме Крыма»

Регистрация кандидатов на выборах президента РФ официально завершилась 8 февраля. За три дня этого, 5 февраля, в России официально начала свою деятельность Миссия по наблюдению за президентскими выборами БДИПЧ ОБСЕ. Международные наблюдатели будут следить за соблюдением правил агитации, деятельностью избиркомов и мониторить ход голосования. Представители Бюро планируют наблюдать за ходом кампании по всей стране, кроме Крыма. Об этом «Известиям» в своем первом интервью на старте работы Миссии рассказал ее глава Ян Петерсен.

— Почему вы решили сократить число долгосрочных наблюдателей — заявляли 80, а документы на аккредитацию подали только 60?

— Общее количество наблюдателей, направленных государствами — участниками БДИПЧ ОБСЕ, составляет 60 человек. Именно поэтому их столько. Эта цифра почти аналогична той, что была на предыдущих выборах. Абсолютно точно этого числа достаточно, чтобы проделать хорошую работу.

В состав этой миссии входит основная группа из 13 экспертов, которые уже находятся в Москве, а также 60 долгосрочных наблюдателей из 25 стран, которые будут работать в командах по два человека в разных регионах. Для мониторинга в день выборов 18 марта привлечем еще 420 краткосрочных наблюдателей. Все члены основной команды уже получили аккредитации, не ожидается никаких проблем с этим и у остальных.

— Но изначально речь шла об увеличении миссии и особом интересе к президентским выборам в России...

— Интерес к выборам не измеряется количественными показателями. И нам еще только предстоит увидеть, каков уровень интереса к этим выборам. Мы наблюдаем за выборами открытым взглядом, и оцениваем непосредственно то, что видим. Мы не приезжаем сюда с какими-то заготовленными мыслями, а смотрим за происходящим и оцениваем, и сравниваем это с международными обязательствами и стандартами. Затем на основании этого пишем отчеты. На выборах в России мы преследуем те же цели, что и в других местах, везде используем одинаковую методологию.

— Однако в другие страны вы отправляете значительно меньшее число наблюдателей. С чем это связано?

— На этот вопрос вам лучше ответит кто-нибудь из Варшавы. А мы здесь занимаемся наблюдением в составе миссии, формат которой определен был там. Как говорят американцы: «Это выше моего уровня».

Но на самом деле — да, в каждую страну направляется разное число наблюдателей, однако подход остается единым. Решение принимает Миссия по оценке потребностей, которая перед официальным стартом прибывает в страну, где будут проходить выборы. Ее представители определяют, какие аспекты избирательного процесса заслуживают особого внимания и затем уже, на основании полученных данных, рекомендуют число наблюдателей.

— Какие регионы представляют наибольший интерес для БДИПЧ ОБСЕ?

— Мы направим своих наблюдателей во все части России. Страна большая, и нельзя сказать, что будем концентрироваться на каких-то особых регионах. Будем работать по всей стране, кроме Крыма.

— А почему в Крыму наблюдать не будете?

— Мы наблюдаем от имени международной организации, в которой задействованы несколько стран. Довольно очевидно любому человеку в мире, что нам совершенно невозможно наблюдать в Крыму.

— Почему очевидно? Россия тоже входит в число стран — участниц БДИПЧ ОБСЕ, а Крым — ее часть.

— ОБСЕ работает на основе консенсуса, и наш мандат наблюдателей основан на консенсусных решениях государств — участников ОБСЕ. А они не достигли консенсуса в том, что Крым является частью России, поэтому мы не можем осуществлять там наблюдение.

— Как вы в целом оцениваете российскую избирательную систему — если, например, сравнивать с другими странами?

— У нас есть основополагающий принцип: мы не сравниваем страны одну с другой, только избирательный процесс с международными стандартами и обязательствами.

— Что касается первого этапа — регистрации кандидатов, вы тогда рекомендовали упростить процедуру уменьшением числа подписей в поддержку самовыдвиженцев и пересмотреть критерии признания подписей недействительными. Это было сделано?

— Официально мы только начали работу, рано давать оценки. И вообще мы воздержимся в ходе своей работы от комментариев по текущим вопросам. Так как это может быть воспринято как вовлеченность в избирательный процесс. Поэтому представим оценки в своем предварительном заявлении, которое будет опубликовано на следующий день после выборов.

— А почему комментировать ход кампании — значит вмешиваться в избирательный процесс? Евросоюз, например, весьма жестко прокомментировал отказ ЦИК в регистрации Алексею Навальному...

— Воздержусь комментировать то, что говорят другие акторы. Это некорректно. И я не Евросоюз представляю, а миссию другой организации, и мы просто наблюдаем.

— Как вы можете оценить работу ЦИК?

— Мы оценим ее в нашем отчете. У нас прошли практичные встречи в МИДе и в ЦИК, контакты с коллегами установлены. Обменялись информацией, кто и с кем должен кооперироваться, какими заниматься темами. Контакты проходят довольно легко. У нас сложились хорошие рабочие отношения и это поможет решать вопросы, которые могут возникнуть. В прошлый раз было так же. Но все же однозначно судить пока рано. У нас еще будет много встреч с ЦИК и масс-медиа, политпартиями, аналитиками, местными властями. Для нас важно иметь хорошие взаимоотношения со всеми.

— С какой партией у вас запланирована первая встреча?

— Еще ни с кем не связывались, чтобы организовывать встречи. Тут по принципу, кто окажется первым в очереди. И это не только от нас зависит.

— Некоторые государства переходят на электронную систему голосования, это помогает или мешает чистоте выборов?

— Это всего лишь метод воплощения в жизнь фундаментального права отдать свой голос. Мы оцениваем систему, которая существует в государстве, и не говорим, хорошо ее иметь или нет, другие варианты не предлагаем. Нет такого стандарта, и каждая страна выбирает сама. Но какая бы система не использовалась — электронная или традиционная, — мы хорошо подготовлены, чтобы проверить ее на соответствие нормам.