Экс-глава «Роснано» попросил суд разрешить ему проголосовать на выборах

Возможность дать ему проголосовать на предстоящих выборах президента попросил находящийся под домашним арестом по делу о растрате экс-глава «Роснано» Леонид Меламед.

Об этом арестованный попросил на заседании Мосгорсуда в среду, 21 февраля.

«УФСИН попросил меня спросить у вас разрешения, сказали, что вы его должны предоставить», — цитирует Меламеда «Интерфакс».

По версии следствия, в 2007–2009 годах Меламед, будучи совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации «Алемар» (ЗАО «ИФК «Алемар»), заключил с «Роснано» договор об оказании консультационных услуг. По этому договору, считают следователи, Понуров в течение полугода перечислил более 220 млн бюджетных рублей.

8 декабря Черемушкинский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении бывшего главы компании «Роснано» Леонида Меламеда, обвиняемого в растрате.