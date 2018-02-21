Прямой эфир

Экс-глава «Роснано» попросил суд разрешить ему проголосовать на выборах

0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возможность дать ему проголосовать на предстоящих выборах президента попросил находящийся под домашним арестом по делу о растрате экс-глава «Роснано» Леонид Меламед.

Об этом арестованный попросил на заседании Мосгорсуда в среду, 21 февраля.

«УФСИН попросил меня спросить у вас разрешения, сказали, что вы его должны предоставить», — цитирует Меламеда «Интерфакс».

По версии следствия, в 2007–2009 годах Меламед, будучи совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации «Алемар» (ЗАО «ИФК «Алемар»), заключил с «Роснано» договор об оказании консультационных услуг. По этому договору, считают следователи, Понуров в течение полугода перечислил более 220 млн бюджетных рублей.

8 декабря Черемушкинский суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении бывшего главы компании «Роснано» Леонида Меламеда, обвиняемого в растрате.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чубайс явился в суд для дачи показаний по делу экс-главы «Роснано» Меламеда
Посол РФ в США посетил калифорнийский офис «Роснано»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017