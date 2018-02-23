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Более ста наблюдателей от ПА ОБСЕ будут следить за выборами президента РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Парламентская ассамблея ОБСЕ собирается направить на президентские выборы в России 18 марта 111 наблюдателей из числа европейских парламентариев. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы и глава делегации РФ в ПА ОБСЕ Петр Толстой.

«111 наблюдателей от ПА ОБСЕ от 30 различных стран приедут на выборы в Россию, их список мы получили и сейчас ждем документы на их аккредитацию. Будем рады принимать их в Москве», — приводит его слова «РИА Новости».

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Парламентарий также отметил, что присутствие наблюдателей от ОБСЕ позволит преодолеть циркулирующие в европейских странах клише о том, что в России якобы отсутствуют демократия и свобода. «Я рад, что у наблюдателей будет возможность дать объективную и честную оценку демократической борьбе», — подчеркнул вице-спикер нижней палаты российского парламента.

Выборы президента России состоятся 18 марта. На пост главы государства претендуют представитель «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвижение), представитель «Гражданской инициативы» Ксения Собчак, кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский и представитель Партии роста Борис Титов.

Согласно последнему вопросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, на выборы 18 марта собираются пойти 81,1% россиян.

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