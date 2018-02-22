Компании включились в кампанию

Российские бизнес-объединения и предприятия проинформируют своих сотрудников и клиентов о предстоящих выборах президента. Так, материалы, размещенные Торгово-промышленной палатой (ТПП), должны охватить не менее 10–12 млн человек, рассказал «Известиям» президент ТПП РФ Сергей Катырин. Одновременно миллионы избирателей увидят информацию ЦИК в отделениях «Почты России» — она уже получила 660 тыс. листовок и 28 тыс. плакатов, а тематические ролики транслируются во всех отделениях, где есть видеоэкраны, сообщили «Известиям» в пресс-службе компании. Также ЦИК намерена популяризировать выборы через ОАО «РЖД» и Сбербанк. Эксперты полагают, что такого рода агитация поможет заинтересовать персонал предприятий и, как следствие, повысит явку избирателей.

С начала избирательной кампании Центризбирком подписал целый ряд соглашений с отдельными предприятиями и их объединениями, в том числе с Торгово-промышленной палатой и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Таким образом ЦИК планирует донести до россиян информацию о выборах, прежде всего о новых возможностях голосования по месту фактического пребывания, подчеркивала глава ведомства Элла Памфилова.

— В реализации соглашения участвует вся система ТПП страны, а это 180 территориальных и муниципальных палат. Мы предложили также и всем членам ТПП РФ принять участие в этой работе, — рассказал «Известиям» президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

На сегодняшний день в ТПП РФ входит более 53 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей, а также около 200 союзов, ассоциаций и бизнес-объединений. Участие в реализации соглашения с ЦИК является добровольным, подчеркивает Сергей Катырин. Сама ТПП РФ размещает информационные материалы на своем сайте, в том числе на видеоканале «ТПП-информ». Информация о выборах есть и на сайтах большинства региональных палат.

Подробной статистики по размещению печатной продукции и видеороликов в ТПП РФ не ведут, пояснили в пресс-службе объединения. Федеральная палата предоставляет материалы ЦИК региональным палатам, где их могут получить «все желающие компании».

— Оценить охват можно только очень приблизительно, счет идет на 10–12 млн человек, — сказал Сергей Катырин. — А если учесть еще постоянное посещение сайтов теми, кто ищет информацию и параллельно знакомится с информацией ЦИК, то объем аудитории окажется существенно больше.

Информационные материалы в своем центральном офисе и на веб-сайте разместил и РСПП, заявил в беседе с «Известиями» вице-президент союза Сергей Мытенков.

— Бизнесмены достаточно мобильны и могут оказаться не по месту регистрации в день голосования. Новшества с открепительными, которые фактически можно получить через сайт госуслуг, — важное подспорье. Не все предприниматели знают об этих новых возможностях, а мы помогаем им об этом узнать, — подчеркнул Сергей Мытенков.

По его словам, размещение материалов идет не только по линии союза, некоторые компании — члены РСПП самостоятельно подписали соглашение с ЦИК и участвуют в этой работе напрямую.

Так, в конце января о сотрудничестве с Центризбиркомом договорилась «Почта России». Как сообщили «Известиям» в пресс-службе оператора, ЦИК сможет размещать плакаты на информационных стендах во всех отделениях связи. Кроме того, буклеты и лифлеты выкладываются на клиентских столах и в прикассовой зоне. В отделениях, где есть видеоэкраны, идет трансляция тематических роликов без звука.

Сегодня у «Почты» — около 42 тыс. отделений, штат оператора превышает 350 тыс. человек.

— На текущий момент ЦИК России передала «Почте России» для размещения около 28 тыс. плакатов формата А3 и А4, около 660 тыс. информационных лифлетов, — отметили в пресс-службе оператора.

Соглашения о сотрудничестве с Центризбиркомом также заключили ОАО «РЖД», Сбербанк и компания «Протек», владеющая обширной сетью аптек.

В самой ЦИК затруднились подсчитать, какое количество информационных материалов направлено партнерам в рамках этих соглашений.

— Сейчас нет точной цифры, сколько именно мы предоставили им продукции, — заявили в пресс-службе ЦИК «Известиям». — И вывести ее довольно сложно, так как много работы ведется в регионах.

Политконсультант Дмитрий Фетисов сомневается, что дополнительное информирование на площадках компаний и предприятий заставит граждан прийти на избирательный участок. Но перед ЦИК также стоит задача обеспечить легитимность выборов, напомнил он.

— И с этой точки зрения подобное информирование эффективно — Центризбирком показывает, что граждане России в полном объеме и всеми доступными способами о выборах проинформированы, — отметил Дмитрий Фетисов.

На электоральное поведение избирателей и, в частности, персонала крупных предприятий влияет ближайшее окружение, говорит руководитель департамента исследований ВЦИОМа Степан Львов. И если работодатель активно участвует в информационной кампании о выборах, то тема как минимум попадет в поле зрения сотрудника, резюмирует эксперт.