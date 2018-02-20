Казачьи дружины мобилизуют к выборам

В день голосования 18 марта за порядком на выборах президента проследят не менее 60 тыс. казаков. Большинство из них примут участие в мероприятиях на добровольной основе, сообщил «Известиям» депутат Госдумы, атаман донских казаков Виктор Водолацкий («Единая Россия»). Информацию подтвердили главы казачьих общин Крыма и Сибири. Казаки будут охранять избирательные участки во всех регионах, кроме Чечни и Ингушетии. План их работы на выборах разрабатывается вместе с представителями МВД.

Из 60 тыс. человек, которых привлекут к охране правопорядка на выборах, 15 тыс. — реестровые казаки, уже заключившие соглашения о несении госслужбы с муниципальными образованиями. Остальные, по словам Виктора Водолацкого, будут работать в день голосования добровольно в составе общественных казачьих дружин.

— Такой патруль будет действовать на всей территории страны, за исключением двух республик — Ингушетии и Чеченской Республики, там казаков очень мало, — рассказал «Известиям» Виктор Водолацкий.

По его словам, казачьи дружины не впервые участвуют в охране правопорядка на крупных государственных мероприятиях.

— Во время выборов казаки традиционно патрулируют избирательные участки. Присутствие казаков дисциплинирует людей, охрана происходит по периметру избирательного участка, так как на самом участке достаточно наблюдателей, — добавил депутат. — В выборах президента участие примут все казачьи войска страны, включая Крымское и Севастопольское.

Помощник председателя Совета министров Республики Крым по делам казачества, атаман казачьего братства «Единство» Антон Сироткин пояснил «Известиям», что в Симферополе уже прошло совместное совещание с МВД по поводу охраны правопорядка на выборах. На мероприятие был приглашен в том числе атаман Крымского округа.

— Крымский казачий округ — это 3,5 тыс. казаков. Севастопольский округ — 500 человек. Мы рассчитываем задействовать до 4 тыс. человек для охраны правопорядка на президентских выборах в марте 2018 года. Совместно с полицией сейчас разрабатывается план, силы и средства распределяются по участкам, — сказал Антон Сироткин.

Он также пояснил, что абсолютно все казаки Крымского войска участвуют в мероприятиях по охране правопорядка на добровольной основе.

— Мы не разделяем казаков на реестровых и остальных. Задача понятная и важная, поэтому спрос — что с общественника, что с реестрового казака — одинаков. Все понимают важность задачи и готовы к ее выполнению, — заявил атаман.

Как пояснил «Известиям» атаман Иркутского казачьего округа Николай Шахов, по сравнению с выборами 2012 года для охраны правопорядка на предстоящем голосовании потребуется меньше сил.

— В 2012 году мы привлекали порядка 250 человек, потому что криминогенная ситуация тогда была хуже. Сейчас стало значительно спокойнее, — заметил он.— В прошлом году в охране правопорядка на выборах губернатора (в единый день голосования 10 сентября. — «Известия») приняли участие 200 казаков. Дежурство рассчитывалось с учетом 97 избирательных участков, на каждом дежурили минимум два казака. В этому году, наверное, будет столько же.

Участие казаков в обеспечении безопасности на выборах — результат включенности гражданского общества в государственные процессы, считает проректор Государственного университета управления Сергей Чуев.

— Казаки, как люди, находящиеся на государственной службе, выполняют часть ее функций, особенно это касается тех регионов, где казачество традиционно сильно: Кубань, Дон, весь юг России, Урал. Они занимаются вопросами безопасности, помогают правоохранительным органам, — отметил он.

Эксперт обратил внимание и на добровольческий характер работы казачьих формирований, отметив также, что сегодня казачество объединяет и общественников, и тех, кто служит государству.