Казаки будут охранять животных Санкт-Петербурга

Казаки из Хуторского казачьего общества возьмут под охрану животных и будут следить за появлением несанкционированных свалок Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба комитета по природопользованию.

Правительство Санкт-Петербурга подписало соглашение с Хуторским казачьим обществом в комитете по природопользованию о содействии казаков в обеспечении экологической безопасности города, сообщает телеканал «78».

Казачье общество будет принимать участие в охране природы города, выезжать на рейды вместе с государственными инспекторами по окружающей среде. Также казаки будут задействованы в проведении мероприятий, направленных на охрану и использование объектов животного мира.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что в Санкт-Петербурге размышляют над тем, как поймать автомобилистов, которые выбрасывают из окон своих автомобилей окурки от сигарет, тем самым нанося вред землям сельского хозяйства. К нарушителям будут применены штрафные санкции, но как их поймать, пока неизвестно.