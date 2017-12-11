Санкт-Петербург стал лидером акции «Марафон добрых дел»

Северная столица — лидер всероссийской экологической акции «Марафон добрых дел», проведенной Общественной палатой РФ. Жители и администрации городов в ходе акции проводили мероприятия, направленные на сохранение экологии и экологических проблем в регионах и стране в целом.

В тройку самых «добрых» городов вошли Казань — она на втором месте — и Ульяновск. За ними следуют, сообщает ИА FlashNord, Москва, Химки, Уссурийск, Ростов-на-Дону, Чебоксары и Нижний Новгород. Замыкает десятку Саратов.

«Марафон добрых дел» инициировал 55 тыс. различных экологических мероприятий, были охвачены 1,6 тыс. городов и поселков.

Во вторник, сообщал портал iz.ru, в Москве откроется международная выставка-форум «Экотех». В рамках мероприятия подведут итоги Года экологии и обсудят межгосударственные проекты по охране природы.