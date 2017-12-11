Рейтинг самых экологических регионов России назван по итогам осени

Представлен экологический рейтинг российских регионов по итогам осени. Список самых чистых с этой точки зрения субъектов РФ представила общественная организация «Зеленый патруль». По данным RT, на первом месте списка — Тамбовская область, Республика Алтай заняла второе место, на третьем — Алтайский край.

На четвертом месте Курская область, за ней следует Санкт-Петербург и Мурманская область. Интересно, что тройка лидеров экологического рейтинга остается неизменной на протяжении четырех лет.

В конце ноября, сообщал портал iz.ru, Подольск, Мытищи и Красногорск вошли в число лидеров экологического рейтинга Минприроды РФ. Также составлен рейтинг экологического развития городов России за 2016 год.