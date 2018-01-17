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В Петербурге думают над поимкой выбрасывающих окурки из окна водителей

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Фото: Global Look Press/dpa/Felix Kästle
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Над тем, как именно поймать нарушителей новых федеральных норм безопасности, — тех, кто выбрасывает окурки из окна автомобиля на сельскохозяйственные земли, размышляют в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

С начала 2018 года в стране начали действовать новые федеральные нормы безопасности, согласно которым выбрасывать окурки, а также уголь и золу, запрещается из движущегося автомобильного и железнодорожного транспорта. Запрет касается сельскохозяйственных земель и призван минимизировать возникновение чрезвычайных ситуаций, а за его нарушение грозит штраф, сообщает, телеканал «78».

Несмотря на то что штрафы законодатели уже придумали, остается неясным вопрос, как именно ловить нарушителей. В первую очередь этим вопросом задались фермеры, которых новые поправки коснулись в первую очередь и которые уже подписал премьер-министр. Дело в том, что пожар начинается в полосе отвода между дорогой и полем, а ответственность за это несут сельскохозяйственники. Они же выплачивают штраф.

Эксперты считают, что сама инициатива полезна. Многие регионы страны каждый год страдают от стихийных пожаров. Однако как именно поймать каждого нарушителя, который бросил окурок мимо урны и спровоцировал чрезвычайную ситуацию, законодатели не продумали. Сотрудники МЧС также признают, что не понимают механизм работы. Экологи при этом утверждают, что вместо наказания необходимо проводить разъяснительные беседы.

На данный момент фермеры надеются только на то, чтобы чиновники успели разработать механизмы исполнения инициативы к пожароопасному сезону. Автолюбителей города данные поправки пока обходят стороной. Будут ли нормы распространены с полей на городские улицы, станет известно позже.

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