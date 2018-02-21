Американское «вторжение»

США рассматривают президентские выборы 18 марта как «исторический шанс» для давления на Россию и готовят масштабное вмешательство в избирательный процесс. Вашингтон планирует использовать широкий круг инструментов, включая информационные вбросы, психологические операции и финансирование оппозиции. Главная цель этих акций — делигитимация избирательного процесса в России. Об этом говорится в докладе «Вторжение. Вмешательство США в выборы в РФ в ходе президентских кампаний 1996–2018 годов», с которым ознакомились «Известия». Автор документа член научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло рассказал «Известиям» о конкретных механизмах, которые будут использоваться Штатами в период президентских выборов в России.

Вашингтон уже апробировал различные методы воздействия на результат кампаний по выборам президента РФ в 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах. Аналогичным образом США собираются поступить и на выборах главы государства, которые пройдут в России 18 марта, говорится в докладе Андрея Манойло. Согласно документу, Соединенные Штаты имеют широкую сеть государственных и негосударственных акторов, влияющих на политические процессы в других странах. Кроме того, действующая стратегия национальной безопасности США напрямую объявляет Россию и Китай одними из наиболее опасных государств на международной арене, ставя Москву в один ряд с международными террористическими организациями и «странами-изгоями» (например, Ираном и Северной Кореей). По мнению политолога, Москве следует начать подготовку к противодействию попыткам повлиять на президентские выборы.

В документе также отмечено, что США активизировали деятельность по вмешательству во внутренние дела РФ с момента прихода к власти президента Владимира Путина. То есть именно в то время, когда Россия начала «обозначаться в качестве независимого игрока на международной арене, претендующего на суверенитет во внутриполитических вопросах».

«Официальные круги США воспринимают это как угрозу собственной гегемонии в мире. Информационное и экономическое воздействие на Россию на внешнем и внутреннем уровнях становится значимой задачей для Вашингтона в области обеспечения собственного глобального лидерства и стратегического доминирования», — указано в докладе.

Одной из главных форм вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела РФ является информационная война, которая представляет собой психологическое воздействие на широкие массы населения, подчеркнул в беседе с «Известиями» Андрей Манойло.

— Главная цель такого вмешательства — дискредитация руководства страны, президента и его ближайшего окружения. США активно используют данные механизмы воздействия. Выбирается объект воздействия, идет детальное изучение. После этого готовятся и осуществляются массовые и организованные вбросы через СМИ, соцсети, агентов и так далее, — пояснил автор доклада.

Эксперт уверен, что США и другие западные страны активно работают с российской оппозицией. В качестве примеров он привел визиты Григория Явлинского в посольство Великобритании в Москве, а также поездку кандидата в президенты РФ Ксении Собчак в США, где ей, по его предположению, могли передать определенные финансовые средства.

— Российская оппозиция никогда не скрывала, что у нее имеются тесные связи с различными западными странами, в том числе с госструктурами США. Кроме того, американские инструкторы занимаются избирательными кампаниями оппозиционных кандидатов, что также является вмешательством в электоральные процессы, — отметил Андрей Манойло.

Среди примеров вмешательства США в докладе приводится избирательная кампания 2012 года в РФ. В документе выделяются следующие стратегии воздействия:

— ставка на сетевую коммуникацию («ВКонтакте», Facebook, Twitter) и, как следствие, влияние на жителей крупных городов и молодежь,

— ориентация на популярных оппозиционных лидеров (Алексей Навальный, Илья Яшин),

— ставка на стихийность протестов и их радикализацию,

— подмена понятий: трансформация в политико-идеологическое русло бытовых проблем населения, связанных с социальной сферой, здравоохранением и образованием,

— использование глобальных медиаресурсов (CNN, Fox News, BBC, «Голос Америки», «Радио Свобода») для создания у протестующих ощущения единства со всем «демократическим миром».

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с «Известиями» подчеркнул, что системное вмешательство США в российские внутренние дела было всегда, однако сегодня РФ — сильное и сплоченное общество, готовое противодействовать иностранному влиянию на всех уровнях. По словам сенатора, попытки вмешательства будут, однако Москва уже приняла все необходимые меры и готова противостоять любым незаконным действиям иностранных государств. Кроме того, парламентарий отметил, что попытки повлиять на российские выборы будут выведены на все международные площадки и продемонстрированы мировому сообществу.