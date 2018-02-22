Более 81% россиян намерены пойти на выборы президента РФ

Около 81,1% россиян намерены пойти на выборы президента России, которые состоятся 18 марта. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает ТАСС.

Отмечается, что в начале января этот показатель был несколько меньше — 78,5%, однако при проведении следующих опросов доходил вплоть до 81,3%.

По последним данным ВЦИОМ, не планируют участвовать в голосовании 7,3% респондентов. 11,6% пока не решили, пойдут на выборы или нет.

Реализовать свой гражданский долг смогут и жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Для этого необходимо явиться на любой избирательный участок диппредставительств РФ на Украине или на российской территории.