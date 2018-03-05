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Наблюдать за выборами президента РФ приглашены 75 иностранных представителей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил 75 иностранным представителям приглашения стать наблюдателями на выборах президента РФ.

«5 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин направил приглашения участвовать в качестве наблюдателей на выборах президента Российской Федерации 75 представителям из-за рубежа. Это действующие депутаты национальных парламентов, европарламентарии, эксперты-политологи», — сказано на сайте нижней палаты парламента.

В конце февраля приглашения наблюдать за предстоящими выборами были направлены Вячеславом Володиным 243 представителям из 74 стран. Также следить за ходом выборов приглашены более 100 представителей национальных парламентов разных государств. Кроме того, направить более 100 наблюдателей намерена Парламентская ассамблея ОБСЕ.

Помимо этого, следить за ходом голосования будут представители от каждого кандидата в президенты, а также от партий, выдвинувших своих кандидатов. К 26 февраля более 100 тыс. россиян выразили желание стать наблюдателями на выборах.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. С 17 февраля начался этап агитации кандидатов в СМИ.

Подробная информация доступна в сюжете портала iz.ru.  

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