На незакрытых иностранных счетах Грудинина обнаружено золото

Среди незакрытых иностранных счетов кандидата в президенты РФ Павла Грудинина есть металлические, один из них открыт в золоте. Об этом сообщил член ЦИК Александр Кинев.

По его словам, такие данные предоставлены Швейцарией по запросу ФНС России. По состоянию на 31 декабря 2017 у Грудинина были 13 счетов в швейцарском банке.

«Из того ответа, который мы получили от наших коллег из Швейцарии, следует, что на разных счетах разные финансовые инструменты присутствовали, в том числе один счет был открыт в виде драгоценных металлов — в скобках «золото», — цитирует Кинева агентство «РИА Новости».

При этом член ЦИК напомнил, что на момент регистрации кандидатом в президенты РФ Грудинин предоставил данные «о том, что у него нет иностранных счетов».

«Мы исходим из добросовестности кандидата, из того, что сведения, представленные им письменно в Центральную избирательную комиссию, соответствуют действительности. Но до избирателей тем не менее эти сведения надо довести», — добавил Кинев.

Член ЦИК сообщил, что «наличие незакрытых счетов на момент регистрация и дезинформация по этому поводу является безусловным основанием для снятия кандидата». Данный вопрос будет решаться Верховным судом РФ в случае установления достоверности полученной информации.

Также в ЦИК намерены требовать внесения данных о счетах и дезинформации кандидатом в плакат, который будет размещен на избирательных участках.

В конце февраля ЦИК не увидела нарушений в освещении телеканалами деятельности Палва Грудинина.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. С 17 февраля начался этап агитации кандидатов в СМИ.

Подробная информация доступна в сюжете портала iz.ru.