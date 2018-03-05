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В ЦИК рассказали о незакрытых счетах Грудинина за рубежом

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Павел Грудинин на момент регистрации кандидатом в президенты РФ имел незакрытые иностранные счета. Об этом в понедельник, 5 марта, сообщил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Александр Кинев, пишет «РИА Новости».

По его словам, Швейцария по запросу ЦИК ФНС выяснила, что у Грудинина по состоянию на конец 2017 года имелось 13 счетов в швейцарском банке. Речь идет в том числе об обезличенных металлических счетах, на которых находится золото.

«Конечно, наличие незакрытых счетов на момент регистрация и дезинформация по этому поводу является безусловным основанием для снятия кандидата. Но ЦИК предполагает, что этот вопрос должен решить Верховный суд. Пока мы с коллегами этот вопрос не обсуждали», — сообщил Кинев журналистам.

«В среду будет обсуждаться вопрос о выявленных фактах недостоверных сведений, представленных кандидатом Грудининым. Тогда же все решения будут окончательно приняты», — отметил член ЦИК.

В конце февраля ЦИК не увидела нарушений в освещении телеканалами деятельности Грудинина. Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.

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