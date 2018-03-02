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Арбитраж признал незаконной передачу земли компании Грудинина

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Фото: Global Look Press/kprf.ru
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Арбитражный суд Московской области удовлетворил исковое заявление акционеров ЗАО «Совхоз им. Ленина» о возврате в собственность Совхоза двух земельных участков стоимостью более 1 млрд рублей, переданных ранее компании кандидата в президенты России Павла Грудинина.

Сообщается, что суд рассмотрел иск акционеров и признал недействительным учредительный договор ООО «ТТ Девелопмент», который был заключен между Грудининым, совхозом и другими лицами.

Представитель истцов Владимир Бояринов заявил, что сделка совершалась с заинтересованностью, так как на момент ее заключения Грудинин являлся не только директором совхоза, но и учредителем ООО «ТТ Девелопмент».

Также представитель уточнил, что сама сделка не была должным образом одобрена общим собранием акционеров совхоза, так как, даже если оно проводилось, истцы не были уведомлены о дате и месте проведения. Более того, о самой сделке истцы узнали только в январе 2018 года из СМИ, после чего обратились в суд.

Представитель совхоза заявляла о том, что факт заинтересованности в отношении данных сделок не подтвержден, как и нанесенный ими ущерб. На момент совершения сделки Грудинин не владел более 20% акций ООО «ТТ Девелопмент» и не занимал в компании должность.

В результате признания сделки незаконной теперь оба участка стоимостью более 1 млрд рублей могут быть отданы обратно совхозу, если решение арбитражного суда не будет оспорено. При этом сами участки проданы иностранными компаниям, на них уже фактически начато строительство.

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