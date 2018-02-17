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Задержанных пайщиков «Совхоза им. Ленина» отпустили из полиции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Пайщики «Совхоза им. Ленина», устроившие акцию протеста около Дома кино в Москве, отпущены из полиции. Об этом сообщил их адвокат Александр Зорин.

«Полиция собрала данные задержанных, как мне известно, составила протоколы об административном правонарушении, после чего всех освободили», — приводит «Интерфакс» слова адвоката.

Он добавил, что в акции протеста принимали участие 15–20 человек, которые были обмануты руководителем «Совхоза им. Ленина» Павлом Грудининым.

«Пришли 15–20 человек и спокойно стояли с маленькими рукописными плакатиками. Потом их начали задерживать», — отметил Зорин.

Как писал портал iz.ru, в субботу, 17 февраля, в Москве прошел форум обманутых дольщиков со всей России, который был организован КПРФ. В свою очередь, пайщиков «Совхоза им. Ленина», утверждающие, что были обмануты кандидатом в президенты РФ Павлом Грудининым, устроили акцию протеста.

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