В Москве задержали обманутых Грудининым пайщиков

Полиция в Москве задержала пайщиков «Совхоза им. Ленина», которые утверждают, что были обмануты владельцем предприятия, кандидатом в президенты России Павлом Грудининым.

Они устроили акцию протеста у здания, где проходил форум обманутых дольщиков со всей России, организованный КПРФ.

Митингующие рассчитывали, что это поможет им вернуть доли в предприятии. В итоги 15 демонстрантов были задержаны.

Павел Грудинин является кандидатом в президенты России — он был выдвинут от КПРФ. Выборы главы государства пройдут 18 марта 2018 года.