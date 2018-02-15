Зюганову не понравились многочисленные вопросы о счетах Грудинина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, участвуя в пресс-конференции, проходившей в ТАСС в честь 25-летия партии, остался недоволен вопросами о счетах кандидата в президенты Павла Грудинина.

Один из журналистов, присутствующих на мероприятии, задал вопрос о том, что в ходе предвыборной гонки уже зафиксировано несколько случаев, когда кандидат в президенты говорит одно, а документы — другое.

В качестве примера он привел слова политика о том, что тот закрыл все свои заграничные счета еще в декабре, но позже выяснилось, что закрытыми остались не все счета.

«Каждый раз КПРФ выпускает опровержения, а потом сам господин Грудинин это подтверждает. Что это: несостоятельность пресс-службы, или для вас каждый раз это становится сюрпризом?» — подытожил журналист.

Зюганов ответил, что Грудинин строго выполнил все законы и все счета были закрыты.

«Любой деловой человек, занимаясь производством и зная, что придется закупать оборудование, — а у нас за прошлый год объем в том числе сельхозпродукции вырос на 15%, которые закупают — ему придется иметь соответствующие счета», — сказал глава КПРФ.

Стоит отметить, что вопросы о счетах Грудинина интересовали многих журналистов, что вывело из себя зампреда ЦК КПРФ Владимира Кашина, который обвинили представителей СМИ в «продажности» и вступил в перепалку с модератором пресс-конференции.

«Мне хочется спросить у журналистов: «За сколько вы продались?» Также хочу обратиться к организатору пресс-конференции смотреть шире на аудиторию и давать другим журналистам. Вы второй раз уже ведет себя по-хамски», — заявил Кашин.

На следующий вопрос о счетах глава КПРФ отвечать отказался.

Ранее СМИ сообщали, что родственники Грудинина приобрели осенью 2017 года в Испании дом стоимостью более €780 тыс. Отмечалось, что в доме три этажа, на участке расположен бассейн. Общая площадь дома составляет более 200 кв. м. Сам Грудинин позже косвенно признал наличие зарубежной недвижимости в собственности у своих детей.

Напомним, во время пресс-конференции в Новосибирске, отвечая на вопрос журналистки об избавлении от бизнеса в случае избрания главой государства, Грудинин заявил, что знает «методы обхода законодательства РФ», а позже поправился, сказав, что это не решение проблемы.