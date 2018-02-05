Грудинин косвенно признал наличие у его детей дома в Испании

Кандидат в президенты России от партии КПРФ, бизнесмен Павел Грудинин косвенно признал наличие зарубежной недвижимости в собственности у своих детей.

«У каждого кандидата в президенты есть дети. Некоторые выходят замуж в Голландии, некоторые женятся в других <странах>. У каждого есть какая-то особенность. Вы думаете, я буду командовать детям, что делать? На ком жениться?» — заявил Грудинин, отвечая на вопрос ТАСС. Он добавил, что ни к собственности, ни к бизнесу детей отношения не имеет.

2 февраля телеканал РЕН ТВ сообщил, что у семьи Грудинина в собственности есть дом на берегу Средиземного моря в Испании. По имеющейся информации, недвижимость общей площадью 200 кв. м была приобретена осенью прошлого года. Из выписки реестра недвижимости следует, что стоимость объекта составляет более €781,5 тыс. (порядка 55 млн рублей по текущему курсу).

В тот же день начальник пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко заявил, что ни сам Грудинин, ни его жена и близкие родственники не владеют недвижимостью в Испании.

«Что касается дальних родственников, что касается троюродных братьев, сестер, это не имеет вообще никакого отношения. Это не говорит о том, что этот дом кому-то принадлежит, я не знаю, кому он принадлежит. Но то, что точно он не принадлежит Грудинину, я вас уверяю», — сказал парламентарий в беседе с «РИА Новости».

5 февраля Грудинин в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону заявил, что предоставил Центральной избирательной комиссии информацию о закрытии швейцарских и австрийских счетов. Тем не менее в ЦИК сообщили, что подтверждающие эти данные документы так и не были получены. По словам замглавы органа Николая Булаева, Грудинина поставили в известность, что по двум счетам в Австрии и по двум счетам в Швейцарии нет необходимых сведений, что нарушает российское законодательство.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Грудинин был зарегистрирован 12 января как беспартийный выдвиженец от КПРФ. Поскольку он участвует в президентской гонке от парламентской партии, для регистрации ему не нужно было собирать подписи в свою поддержку.